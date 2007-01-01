Характеристики товара
Описание
Гель для душа (Wash) Lemongrass Way – это освежающее и очищающее средство, созданное для приятного и эффективного ухода за кожей.Ароматическая композиция включает ноты лемонграсса, апельсина, лимона, эвкалипта, зелени, розы, белого мускуса и лилии, влияя на психоэмоциональное состояние, активирует уверенность и решительность. Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код, усиливают действие аромата.
Пирамида: лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,03 л
- АроматLemongrass Way
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке420 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет