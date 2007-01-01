Характеристики товара
Описание
Кондиционер Grimoire — ваш личный магический эликсир для волос, который сочетает роскошный уход и изысканный аромат. Его ароматическая пирамида начинается с ярких верхних нот бергамота, грейпфрута, цитрона и лимона, переходя к нежным сердечным нотам жасмина, розового перца и нектара инжира. Завершает композицию древесный аккорд инжирового дерева и белого кедра, оставляя стойкий шлейф. Активные ингредиенты, такие как масло ши и кератин, обеспечивают интенсивное увлажнение и восстановление волос. Инулин и экстракт конского каштана поддерживают баланс влаги и защищают волосы от внешних воздействий. Экстракт облепихи и гиалуронат натрия придают волосам здоровый вид и эластичность. Кондиционер Grimoire превращает каждое мытье головы в наслаждение! Аромат активизирует состояние медитации и расслабления. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Пирамида: бергамот, грейпфрут, цитрон и лимон, жасмин, розовый перец и нектар инжир, инжировое дерево, белый кедр.
Основные характеристики
- Объем0,03 л
- Материалпластик
- АроматGrimoire
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке420 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет