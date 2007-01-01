Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кондиционер Grimoire, 30 мл
Кондиционер Grimoire, 30 мл
9 оценок
70
Кондиционер Grimoire, 30 мл - фото 1

Кондиционер Grimoire, 30 мл

Артикул: CH-069-922
9 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,03 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire
Все характеристики



Характеристики товара

Описание

Кондиционер Grimoire — ваш личный магический эликсир для волос, который сочетает роскошный уход и изысканный аромат. Его ароматическая пирамида начинается с ярких верхних нот бергамота, грейпфрута, цитрона и лимона, переходя к нежным сердечным нотам жасмина, розового перца и нектара инжира. Завершает композицию древесный аккорд инжирового дерева и белого кедра, оставляя стойкий шлейф. Активные ингредиенты, такие как масло ши и кератин, обеспечивают интенсивное увлажнение и восстановление волос. Инулин и экстракт конского каштана поддерживают баланс влаги и защищают волосы от внешних воздействий. Экстракт облепихи и гиалуронат натрия придают волосам здоровый вид и эластичность. Кондиционер Grimoire превращает каждое мытье головы в наслаждение! Аромат активизирует состояние медитации и расслабления. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: бергамот, грейпфрут, цитрон и лимон, жасмин, розовый перец и нектар инжир, инжировое дерево, белый кедр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,03 л
  • Материалпластик
  • АроматGrimoire

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке420 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

