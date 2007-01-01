Характеристики товара
Описание
Кондиционер Pure Clarity — это роскошное средство, которое активизирует жизненные силы и придаёт волосам невероятную мягкость и блеск. Ароматическая пирамида раскрывается глубокими нотами табака, создавая уютное и теплое ощущение, в то время как сладкие сердечные ноты ванили и амбры добавляют изысканности. Легкие акценты бумаги и лилии придают свежесть и утонченность.
В состав кондиционера входят активные ингредиенты, такие как масло ши для питания и увлажнения, кератин, который укрепляет и восстанавливает структуру волос. Инулин обеспечивают дополнительное увлажнение и защиту, а водно-глицериновый экстракт конского каштана способствует укреплению. СО2-экстракт ягод облепихи и низкомолекулярный гиалуронат натрия обеспечивают глубокое увлажнение. Кондиционер Pure Clarity не только ухаживает за волосами, но и превращает каждое применение в наслаждение. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Пирамида: табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,03 л
- Материалпластик
- АроматPure Clarity
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке420 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет