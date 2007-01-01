Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кондиционер Pure Clarity, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Кондиционер Pure Clarity, 30 мл
15 оценок
70
Товар в корзине. Перейти
Кондиционер Pure Clarity, 30 мл - фото 1

Кондиционер Pure Clarity, 30 мл

Артикул: CH-069-948
15 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,03 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шампунь Lemongrass Way, 500мл
Фотография товара Шампунь Lemongrass Way, 500мл от компании ChiedoCover.
Следующий Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл
Фотография товара Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кондиционер Pure Clarity — это роскошное средство, которое активизирует жизненные силы и придаёт волосам невероятную мягкость и блеск. Ароматическая пирамида раскрывается глубокими нотами табака, создавая уютное и теплое ощущение, в то время как сладкие сердечные ноты ванили и амбры добавляют изысканности. Легкие акценты бумаги и лилии придают свежесть и утонченность.

В состав кондиционера входят активные ингредиенты, такие как масло ши для питания и увлажнения, кератин, который укрепляет и восстанавливает структуру волос. Инулин обеспечивают дополнительное увлажнение и защиту, а водно-глицериновый экстракт конского каштана способствует укреплению. СО2-экстракт ягод облепихи и низкомолекулярный гиалуронат натрия обеспечивают глубокое увлажнение. Кондиционер Pure Clarity не только ухаживает за волосами, но и превращает каждое применение в наслаждение. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,03 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке420 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Шампунь Sacral Bali, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Шампунь Sacral Bali, 30мл

12
Настоящее фото товара Шампунь Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Шампунь Grimoire, 30 мл

12
Настоящее фото товара Гель для душа Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Гель для душа Grimoire, 30 мл

7
Настоящее фото товара Шампунь Pure Clarity, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Шампунь Pure Clarity, 30 мл

6
Настоящее фото товара Гель для душа Pure Clarity, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Гель для душа Pure Clarity, 30 мл

8
Настоящее фото товара Аромат для помещений The Luxury of Space, рефил 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 200

Аромат для помещений The Luxury of Space, рефил 250 мл

13
Настоящее фото товара Гель для душа Lemongrass Way, пластик, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Гель для душа Lemongrass Way, пластик, 30мл

6
Настоящее фото товара Кондиционер Sacral Bali, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
80

Кондиционер Sacral Bali, 30мл

8
Настоящее фото товара Гель для душа Sacral Bali, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Гель для душа Sacral Bali, 30мл

10

Другие товары из раздела кондиционеры для волос

Настоящее фото товара Кондиционер Travel, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Кондиционер Travel, 5000 мл

8
Настоящее фото товара Кондиционер для волос Lemongrass Way, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Кондиционер для волос Lemongrass Way, 5000 мл

5
Настоящее фото товара Кондиционер для волос Lemongrass Way, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 500

Кондиционер для волос Lemongrass Way, пластик, 500мл

5
Настоящее фото товара Кондиционер The Luxury of Space, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
130

Кондиционер The Luxury of Space, 50 мл

10
Настоящее фото товара Кондиционер Grimoire, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 900

Кондиционер Grimoire, 5000 мл

8
Настоящее фото товара Кондиционер Grimoire, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
710

Кондиционер Grimoire, 280 мл

13
Настоящее фото товара Кондиционер Grimoire, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
130

Кондиционер Grimoire, 50 мл

14
Настоящее фото товара Кондиционер Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Кондиционер Grimoire, 30 мл

9
Фотография товара Кондиционер для волос Forest, 30 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кондиционер для волос Forest, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
38

Кондиционер для волос Forest, 30 мл

8
Фотография товара Кондиционер Aqua Senses, 30 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кондиционер Aqua Senses, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
24

Кондиционер Aqua Senses, 30 мл

9

Товар в корзине

Кондиционер Pure Clarity, 30 мл
Кондиционер Pure Clarity, 30 мл
70
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Шампунь Sacral Bali, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Шампунь Sacral Bali, 30мл

12
Настоящее фото товара Шампунь Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Шампунь Grimoire, 30 мл

12
Настоящее фото товара Гель для душа Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Гель для душа Grimoire, 30 мл

7
Настоящее фото товара Шампунь Pure Clarity, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Шампунь Pure Clarity, 30 мл

6

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности