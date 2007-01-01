Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кондиционер Sacral Bali, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
Кондиционер Sacral Bali, 30мл
8 оценок
80
Товар в корзине. Перейти
Кондиционер Sacral Bali, 30мл - фото 1

Кондиционер Sacral Bali, 30мл

Артикул: CH-070-125
8 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,03 л
  • Аромат Sacral Bali
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шампунь Lemongrass Way, 500мл
Фотография товара Шампунь Lemongrass Way, 500мл от компании ChiedoCover.
Следующий Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл
Фотография товара Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кондиционер Sacral Bali — благодаря содержанию масла ши, растительного масла рапса, пальмы и гидролизованного кератина, делает волосы гладкими и мягкими по всей длине. Селективный аромат, в котором свежесть бергамота и загадочность шафрана сочетаются с нежностью розы и лилии. Древесные ноты киприола, сандала и уда создают глубокую базу, а белый мускус придаёт мягкость. Остаётся с вами, оставляя нежный шлейф на волосах, который сопровождает вас в течение дня.Ароматическая композиция активирует доверия. А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке. Подарите своим волосам дополнительную заботу и блеск с Sacral Bali!

Пирамида: бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,03 л
  • Аромат Sacral Bali

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке420 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Крем для рук и тела Travel, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
80

Крем для рук и тела Travel, 30мл

5
Настоящее фото товара Кондиционер для волос Lemongrass Way, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Кондиционер для волос Lemongrass Way, 250мл

14
Настоящее фото товара Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 690

Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 500мл

8
Настоящее фото товара Крем для рук и тела The Luxury of Space, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 500

Крем для рук и тела The Luxury of Space, 5000 мл

15
Настоящее фото товара Кондиционер The Luxury of Space, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Кондиционер The Luxury of Space, 500 мл

10
Настоящее фото товара Кондиционер The Luxury of Space, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
130

Кондиционер The Luxury of Space, 50 мл

10
Настоящее фото товара Гель для душа The Luxury of Space, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Гель для душа The Luxury of Space, 5000 мл

5
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Крем для рук и тела Grimoire, 30 мл

5
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Pure Clarity, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
130

Крем для рук и тела Pure Clarity, 50 мл

6
Настоящее фото товара Кондиционер Pure Clarity, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Кондиционер Pure Clarity, 500 мл

8

Другие товары из раздела кондиционеры для волос

Настоящее фото товара Кондиционер Travel, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Кондиционер Travel, 5000 мл

8
Настоящее фото товара Кондиционер Travel, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Кондиционер Travel, 250мл

11
Настоящее фото товара Кондиционер Travel, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
890

Кондиционер Travel, 280мл

7
Настоящее фото товара Кондиционер для волос Sacral Bali, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Кондиционер для волос Sacral Bali, 250мл

13
Настоящее фото товара Кондиционер The Luxury of Space, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 900

Кондиционер The Luxury of Space, 5000 мл

14
Настоящее фото товара Кондиционер The Luxury of Space, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
710

Кондиционер The Luxury of Space, 280 мл

10
Настоящее фото товара Кондиционер Grimoire, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
710

Кондиционер Grimoire, 280 мл

13
Настоящее фото товара Кондиционер Pure Clarity, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 900

Кондиционер Pure Clarity, 5000 мл

6
Настоящее фото товара Кондиционер Pure Clarity, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
710

Кондиционер Pure Clarity, 280 мл

12
Настоящее фото товара Кондиционер Sacral Bali, 50мл, произведённого компанией ChiedoCover
150

Кондиционер Sacral Bali, 50мл

11

Товар в корзине

Кондиционер Sacral Bali, 30мл
Кондиционер Sacral Bali, 30мл
80
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Крем для рук и тела Travel, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
80

Крем для рук и тела Travel, 30мл

5
Настоящее фото товара Кондиционер для волос Lemongrass Way, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Кондиционер для волос Lemongrass Way, 250мл

14
Настоящее фото товара Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 690

Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 500мл

8
Настоящее фото товара Крем для рук и тела The Luxury of Space, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 500

Крем для рук и тела The Luxury of Space, 5000 мл

15

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности