Настоящее фото товара Гель для душа Pure Clarity, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Гель для душа Pure Clarity, 30 мл
8 оценок
60
Гель для душа Pure Clarity, 30 мл - фото 1

Гель для душа Pure Clarity, 30 мл

Артикул: CH-069-953
8 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,03 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Гель для душа Pure Clarity — это роскошное средство, которое активизирует жизненные силы и дарит ощущение свежести и уюта. Ароматическая пирамида раскрывается глубокими нотами табака, создавая теплую атмосферу. Сердечные ноты сладкой ванили и амбры придают композиции мягкость, а легкие акценты бумаги и лилии добавляют утонченности и свежести.

В состав геля для душа входят активные ингредиенты, такие как соль, которая мягко очищает и тонизирует кожу, глицерин для увлажнения и создания бархатистого ощущения, а также молочная кислота, помогающая поддерживать естественный pH-баланс кожи. Гель для душа Pure Clarity не только очищает, но и превращает каждое купание в истинное наслаждение, оставляя на коже роскошный аромат, который будет сопровождать вас в течение дня. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Объем0,03 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке420 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

