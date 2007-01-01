Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Гель для душа одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Гель для душа одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл
15 оценок
6
Товар в корзине. Перейти
Гель для душа одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл - фото 1Гель для душа одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл - фото 2Гель для душа одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл - фото 3
NEW

Гель для душа одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл

Артикул: CH-083-560
15 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,01 л
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шампунь одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл
Фотография товара Шампунь одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Набор швейный HOTEL
Фотография товара Набор швейный HOTEL от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Гель для душа GRASS SARGAN бережно очищает, не пересушивает, укрепляет и питает кожу. Обладает тонизирующим эффектом.

Способ применения: нанести небольшое количество геля на ладонь или на губку, распределить по телу массирующими движениями до образования пены, смыть водой.
Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Chloride, Fragrance, Salt EDTA, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Geraniol, Linalool, dye.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,01 л
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке500 шт
  • Вес упаковки5.59 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр

7
Фотография товара Полотенце для рук в полоску Scenario от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полотенце для рук в полоску Scenario, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Полотенце для рук в полоску Scenario

34
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
490

Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр

12
Настоящее фото товара Набор полотенец, махровые, 700*1400, 5 штук, бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890

Набор полотенец, махровые, 700*1400, 5 штук, бежевые

10
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*90, 480гр, Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*90, 480гр, Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
390

Махровые полотенца белые, 50*90, 480гр, Туркменистан

5
Фотография товара Полотенце махровое в полоску Malo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полотенце махровое в полоску Malo, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Полотенце махровое в полоску Malo

30
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*100, 500гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*100, 500гр, произведённого компанией ChiedoCover
590

Махровые полотенца белые, 50*100, 500гр

8
Настоящее фото товара Салфетка, махровая, универсальная, 300 х 300, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от90

Салфетка, махровая, универсальная, 300 х 300, черная

13
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 430гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 430гр, произведённого компанией ChiedoCover
690

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 430гр

5
Настоящее фото товара Набор ковриков, махровые, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Набор ковриков, махровые

11

Другие товары из раздела ванная комната

New
Фотография товара Шампунь одноразовый Hotel Collection, 32 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампунь одноразовый Hotel Collection, 32 мл, произведённого компанией ChiedoCover
24

Шампунь одноразовый Hotel Collection, 32 мл

14
New
Фотография товара Косметический набор, 3 ватные палочки + 3 ватных диска от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Косметический набор, 3 ватные палочки + 3 ватных диска, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Косметический набор, 3 ватные палочки + 3 ватных диска

11
New
Фотография товара Губка для обуви Hotel Collection от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Губка для обуви Hotel Collection, произведённого компанией ChiedoCover
23

Губка для обуви Hotel Collection

5
New
Фотография товара Мыло одноразовое HOTEL, 20 г от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мыло одноразовое HOTEL, 20 г, произведённого компанией ChiedoCover
15

Мыло одноразовое HOTEL, 20 г

10
New
Фотография товара Шапочка для душа Hotel Collection от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шапочка для душа Hotel Collection, произведённого компанией ChiedoCover
12

Шапочка для душа Hotel Collection

7
New
Фотография товара Зубной набор COMFORT LINE, зубная щётка + зубная паста 5 г от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зубной набор COMFORT LINE, зубная щётка + зубная паста 5 г, произведённого компанией ChiedoCover
28

Зубной набор COMFORT LINE, зубная щётка + зубная паста 5 г

5
New
Фотография товара Шапочка для душа HOTEL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шапочка для душа HOTEL, произведённого компанией ChiedoCover
12

Шапочка для душа HOTEL

11
New
Фотография товара Шампунь одноразовый Hotel Collection, 10 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампунь одноразовый Hotel Collection, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4

Шампунь одноразовый Hotel Collection, 10 мл

8
New
Настоящее фото товара Гель для душа одноразовый Hotel Collection, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4

Гель для душа одноразовый Hotel Collection, 10 мл

14
New
Фотография товара Гель для душа одноразовый GRASS ROOM, 10 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Гель для душа одноразовый GRASS ROOM, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5

Гель для душа одноразовый GRASS ROOM, 10 мл

6

Товар в корзине

Гель для душа одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл
Гель для душа одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл
6
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр

7
Фотография товара Полотенце для рук в полоску Scenario от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полотенце для рук в полоску Scenario, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Полотенце для рук в полоску Scenario

34
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
490

Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр

12
Настоящее фото товара Набор полотенец, махровые, 700*1400, 5 штук, бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890

Набор полотенец, махровые, 700*1400, 5 штук, бежевые

10

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности