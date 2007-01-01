Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь одноразовый GRASS ROOM, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь одноразовый GRASS ROOM, 10 мл
15 оценок
5
Шампунь одноразовый GRASS ROOM, 10 мл - фото 1Шампунь одноразовый GRASS ROOM, 10 мл - фото 2Шампунь одноразовый GRASS ROOM, 10 мл - фото 3Шампунь одноразовый GRASS ROOM, 10 мл - фото 4
NEW

Шампунь одноразовый GRASS ROOM, 10 мл

Артикул: CH-083-555
15 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,01 л
  • Цветбелый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Эффективная формула шампуня GRASS ROOM на основе натуральных компонентов сохраняет структуру волос, придает волосам мягкость и здоровый блеск. Шампунь подходит для ежедневного применения.

Способ применения: нанести необходимое количество шампуня на влажные волосы, массирующими движениями добиться образования пены, смыть водой.
Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betain, Cocamide DEA, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceril Cocoate, Polyquaternium-7, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Fragrance.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,01 л
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке500 шт
  • Вес упаковки5.47 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

