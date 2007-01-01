Характеристики товара
Описание
Эффективная формула шампуня GRASS ROOM на основе натуральных компонентов сохраняет структуру волос, придает волосам мягкость и здоровый блеск. Шампунь подходит для ежедневного применения.
Способ применения: нанести необходимое количество шампуня на влажные волосы, массирующими движениями добиться образования пены, смыть водой.
Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betain, Cocamide DEA, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceril Cocoate, Polyquaternium-7, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Fragrance.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,01 л
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке500 шт
- Вес упаковки5.47 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет