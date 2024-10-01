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Блюдо для пиццы «Базальт»

Артикул: CH-063-156
5 оценок
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Фотография товара Блюдо для подачи, ширина 264мм от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Блюдо для подачи от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр320 мм
  • Вес1.130 кг
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

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