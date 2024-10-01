Товар в корзине. Перейти
Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 360мл, серебристый - фото 1

Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 360мл, серебристый

Артикул: CH-057-863
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шейкер европейский «Пробар» сталь нержавеющая, винил черный, серебристый
Фотография товара Шейкер европейский «Пробар» сталь нержавеющая, винил черный, серебристый от компании ChiedoCover.
Следующий Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый
Фотография товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тип шейкера - европейский

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота186 мм
  • Диаметр77 мм
  • Вес0,18 кг
  • Объем0,36 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Блюдо для запекания с ручкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для запекания с ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Блюдо для запекания с ручкой

13
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, пластик, черный, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от660

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, пластик, черный, серебристый

10
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Карат» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2305
1 290 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Карат» фарфор

14
В наличии 12 шт.
Фотография товара Мензурка, стекло, 1 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка, стекло, 1 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 350

Мензурка, стекло, 1 л, прозрачный

14
В наличии 198 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3702
1 390 ₽Оптовая цена

Ложка столовая, дерево

13
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт»

15
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Ножницы кухонные «Элегант», сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Ножницы кухонные «Элегант», сталь, пластик

8
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный для сыра, две ручки, «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 590, произведённого компанией ChiedoCover
от8 430

Нож кухонный для сыра, две ручки, «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 590

5
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Кунстверк», длина 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
от710
Оптовая цена

Блюдо «Кунстверк», длина 260мм

12
В наличии 528 шт.
Настоящее фото товара Терка для корейской моркови, пластик, металл, произведённого компанией ChiedoCover
от230

Терка для корейской моркови, пластик, металл

11
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела шейкеры

Настоящее фото товара Шейкер американский «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 420

Шейкер американский «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный

15
В наличии 20 шт.
Фотография товара Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 540

Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый

11
В наличии 100 шт.
Фотография товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 480мл, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 480мл, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от770

Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 480мл, серебристый

14
В наличии 1500 шт.
Фотография товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040

Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый

5
В наличии 253 шт.
Настоящее фото товара Шейкер французский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.9л, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 240

Шейкер французский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.9л, серебристый

14
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, винил, 0.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от920

Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, винил, 0.5л

5
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Стакан для шейкера, сталь нержавеющая, винил , произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Стакан для шейкера, сталь нержавеющая, винил

6
В наличии

Товар в корзине

Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 360мл, серебристый
Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 360мл, серебристый
от 700
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Блюдо для запекания с ручкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для запекания с ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Блюдо для запекания с ручкой

13
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, пластик, черный, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от660

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, пластик, черный, серебристый

10
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Карат» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2305
1 290 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Карат» фарфор

14
В наличии 12 шт.
Фотография товара Мензурка, стекло, 1 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка, стекло, 1 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 350

Мензурка, стекло, 1 л, прозрачный

14
В наличии 198 шт.