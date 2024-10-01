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Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый - фото 1Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый - фото 2

Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый

Артикул: CH-057-833
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип - шейкера европейский

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота240 мм
  • Диаметр87 мм
  • Вес0,360 кг
  • Объем0,7 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

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