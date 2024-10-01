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Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 480мл, серебристый - фото 1Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 480мл, серебристый - фото 2

Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 480мл, серебристый

Артикул: CH-057-821
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип - шейкера европейский

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота205 мм
  • Диаметр78 мм
  • Вес0,202 кг
  • Объем0,84 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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