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Бостонский шейкер 700 мл, нержавеющая сталь - фото 1

Бостонский шейкер 700 мл, нержавеющая сталь

Артикул: CH-071-337
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота290 мм
  • Диаметр90 мм
  • Объем0.7 л
  • Материалнержавеющая сталь

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