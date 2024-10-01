Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр250 мм
- Вес0.855 кг
- Материалфарфор
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке5 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал для вина «Макассар», 0,25л
Тарелка глубокая «Крафт Грин»
Ложка чайная, «Дистрикт Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, розовый
Салатник «Млечный путь» фарфор 0,6 л, черный, белый
Бокал для вина «Изабелла», 0.385л
Крышка для блюда, пластик, прозрачный
Менажница (5 секций) бук
Салатник «Пати» фарфоровая 250 мл, серый, синий
Диспенсер для сливок и меда стекло, сталь нержавеющая 300 мл
Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 0,58 л, 9 см
Тарелка «Универсал»
Тарелка мелкая «Универсал»
Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 240мм
Тарелка мелкая «Универсал», диаметр 200мм
Тарелка «Эрбосо Реативо»
Тарелка «Эволюшнс Уайт», диаметр 270мм
Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 260мм
Блюдо «Эволюшнс Уайт»
Блюдо «Трианон», ширина 350мм
Блюдо «Кунстверк», длина 260мм
Бокал для вина «Макассар», 0,25л
Тарелка глубокая «Крафт Грин»
Ложка чайная, «Дистрикт Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, розовый
Салатник «Млечный путь» фарфор 0,6 л, черный, белый