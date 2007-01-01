Характеристики товара
Описание
Стул Амелия выполнен в современном стиле с лаконичным и элегантным дизайном, который легко впишется в любой интерьер. Каркас изготовлен из прочного металла, что обеспечивает устойчивость и долговечность. Обивка из мягкого бежевого велюра придаёт стулу изысканность и уют, а антивандальные свойства велюра защищают его от повреждений и царапин, что особенно важно для владельцев домашних животных. Широкая спинка и отсутствие подлокотников делают стул удобным для любой посадки, создавая дополнительное пространство для свободы движений. Мягкие сиденье и спинка позволяют чувствовать себя комфортно даже при длительном сидении. Высота сиденья составляет 46 см, что подходит для стандартных обеденных столов и обеспечивает удобное расположение. Максимальная нагрузка стула — 120 кг, что говорит о его прочности и надёжности. Ножки стула оснащены подпятниками, которые защищают пол от царапин и обеспечивают устойчивость, исключая скольжение. Стул Амелия станет отличным выбором для дома, кафе или офиса, добавляя стиль и комфорт в любую обстановку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина550 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья475 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Высота посадочного места 450 мм
- Вес4.25 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера, металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветголубой, серый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки230 мм
- Вес упаковки18.70 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Габариты упаковки для логистики810
- Изделия стопируютсяНет