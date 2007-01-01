Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Амелия велюр серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Амелия велюр серо-голубой
13 оценок
4 700
Товар в корзине. Перейти
Стул Амелия велюр серо-голубой - фото 1Стул Амелия велюр серо-голубой - фото 2Стул Амелия велюр серо-голубой - фото 3Стул Амелия велюр серо-голубой - фото 4

Стул Амелия велюр серо-голубой

Артикул: CH-080-660
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья475 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.
Следующий Барный стул Mint, синий, без отстрочки
Фотография товара Барный стул Mint, синий, без отстрочки от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Амелия выполнен в современном стиле с лаконичным и элегантным дизайном, который легко впишется в любой интерьер. Каркас изготовлен из прочного металла, что обеспечивает устойчивость и долговечность. Обивка из мягкого бежевого велюра придаёт стулу изысканность и уют, а антивандальные свойства велюра защищают его от повреждений и царапин, что особенно важно для владельцев домашних животных. Широкая спинка и отсутствие подлокотников делают стул удобным для любой посадки, создавая дополнительное пространство для свободы движений. Мягкие сиденье и спинка позволяют чувствовать себя комфортно даже при длительном сидении. Высота сиденья составляет 46 см, что подходит для стандартных обеденных столов и обеспечивает удобное расположение. Максимальная нагрузка стула — 120 кг, что говорит о его прочности и надёжности. Ножки стула оснащены подпятниками, которые защищают пол от царапин и обеспечивают устойчивость, исключая скольжение. Стул Амелия станет отличным выбором для дома, кафе или офиса, добавляя стиль и комфорт в любую обстановку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья475 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота посадочного места 450 мм
  • Вес4.25 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветголубой, серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки230 мм
  • Вес упаковки18.70 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики810
  • Изделия стопируютсяНет
Инструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

