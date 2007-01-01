Товар в корзине. Перейти
Сито с деревянной ручкой, 41 см - фото 1

Сито с деревянной ручкой, 41 см

Артикул: CH-071-624
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сито с деревянной ручкой, 44 см
Фотография товара Сито с деревянной ручкой, 44 см от компании ChiedoCover.
Следующий Сито с деревянной ручкой
Фотография товара Сито с деревянной ручкой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина410 мм
  • Диаметр220 мм
  • Материалдерево, нержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела кухонные сита

Товар в корзине

Сито с деревянной ручкой, 41 см
Сито с деревянной ручкой, 41 см
1 590
В корзине

С этим товаром покупают