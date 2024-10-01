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Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком

Артикул: CH-057-872
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота165 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0.2 кг
  • Объем500 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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