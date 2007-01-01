Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамейка Dial, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка Dial
6 оценок
8 690
Товар в корзине. Перейти
Скамейка Dial - фото 1Скамейка Dial - фото 2Скамейка Dial - фото 3Скамейка Dial - фото 4
NEW

Скамейка Dial

Артикул: CH-083-580
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1420 мм
  • Вес17.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби
Фотография товара Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби от компании ChiedoCover.
Следующий Урна металлическая Бюджет-2
Фотография товара Урна металлическая Бюджет-2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

— уникальный, ни на что не похожий дизайн;

— обработанное и ошкуренное дерево;

— прочный стальной каркас;

— сборно-разборная конструкция;

— заводское качество изготовления (на современном металлообрабатывающем оборудовании).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1420 мм
  • Вес17.5 кг
  • Материалметалл, массив сосны
  • Цветчерный, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки150 мм
  • Высота упаковки1420 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Скамейка Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Скамейка Элегант

48
Фотография товара Скамейка металлическая СП со спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка металлическая СП со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Скамейка металлическая СП со спинкой

46
Фотография товара Скамейка «Forest slim» 1600 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка «Forest slim» 1600 мох, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена

Скамейка «Forest slim» 1600 мох

37
Фотография товара Скамейка «Forest slim» 1600 латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка «Forest slim» 1600 латте, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена

Скамейка «Forest slim» 1600 латте

43
Фотография товара Скамья Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Скамья Лофт-1

44
Настоящее фото товара Скамейка парковая Ажурная чугунная, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от75 090
Оптовая цена

Скамейка парковая Ажурная чугунная, 1500

5
Настоящее фото товара Скамейка чугунная Парковая, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от90 890
Оптовая цена

Скамейка чугунная Парковая, 2000

7
Настоящее фото товара Скамейка бетонная уличная Евро 2 Лайн со спинкой, питерский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от84 290
Оптовая цена

Скамейка бетонная уличная Евро 2 Лайн со спинкой, питерский гравий

9
Онлайн показ
Фотография товара Скамейка складная Samman Van N, гладкая, белый флок, 182*29*42 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка складная Samman Van N, гладкая, белый флок, 182*29*42 см, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Скамейка складная Samman Van N, гладкая, белый флок, 182*29*42 см

7
Фотография товара Скамейка складная Samman Van R, серый, под ротанг, 182*29*42 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка складная Samman Van R, серый, под ротанг, 182*29*42 см, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Скамейка складная Samman Van R, серый, под ротанг, 182*29*42 см

6
В наличии 2 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол складной Тейкли 120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 120, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 120

149
Распродажа
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99010
9 890 ₽Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит

31
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стол садовый Тино, 140, табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, 140, табак, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Стол садовый Тино, 140, табак

44
Настоящее фото товара Стол садовый Слим, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стол садовый Слим

43
Фотография товара Стол Люменар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Люменар, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стол Люменар

31
Распродажа
Фотография товара Стол Ascent, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ascent, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99022
7 590 ₽Оптовая цена

Стол Ascent, белый

15
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лион, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лион, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99025
10 590 ₽

Стол Лион, светло-зеленый

6
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, красный

5
Фотография товара Стол пластиковый Sky Table темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Sky Table темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Стол пластиковый Sky Table темно-серый

45
В наличии 6 шт.
Онлайн показ
Настоящее фото товара Стол уличный Калисто круглый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стол уличный Калисто круглый

30
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела скамьи

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Скамья "Лидер 8"

40
Настоящее фото товара Скамья Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Скамья Эконом

31
Фотография товара Скамья Тет-а-тет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Тет-а-тет, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Скамья Тет-а-тет

40
Фотография товара Скамья парковая Вираж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья парковая Вираж, произведённого компанией ChiedoCover
114 990
Оптовая цена

Скамья парковая Вираж

48
Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, с мягким сиденьем

33
Фотография товара Скамейка парковая «Forest» 1600 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка парковая «Forest» 1600 мох, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Скамейка парковая «Forest» 1600 мох

40
Распродажа
Фотография товара Скамья Bergamo малахит, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Bergamo малахит, букле, произведённого компанией ChiedoCover
от9 69069
30 790 ₽Оптовая цена

Скамья Bergamo малахит, букле

11
Настоящее фото товара Антивандальная скамейка Дельта с подлокотником, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от36 890
Оптовая цена

Антивандальная скамейка Дельта с подлокотником, 1500

9
Настоящее фото товара Скамейка Французская лоза с подлокотником, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Скамейка Французская лоза с подлокотником, 1500

7
Настоящее фото товара Скамейка чугунная парковая Каир, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от55 390
Оптовая цена

Скамейка чугунная парковая Каир, 1500

13

Товар в корзине

Скамейка Dial
Скамейка Dial
8 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол складной Тейкли 120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 120, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 120

149
Распродажа
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99010
9 890 ₽Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит

31
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стол садовый Тино, 140, табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, 140, табак, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Стол садовый Тино, 140, табак

44
Настоящее фото товара Стол садовый Слим, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стол садовый Слим

43

Акции для вас

Новость от 05.11.2022 Распродажа деревянных стульев
Распродажа деревянных стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.12.2020 Советы от эксперта: Модные тенденции 2020 года
Советы от эксперта: Модные тенденции 2020 года

Если Вы планируете покупку мебели и не знаете, что выбрать и как, то читайте дальше. Наши сотрудники рассказали, как правильно выбрать стул, какие цвета и актуальные материалы для мебели выбрать в этом и следующем году.

Новость от 02.04.2025 Велюр для обивки мебели
Велюр для обивки мебели

Перейдите, чтобы узнать подробности