Характеристики товара
Описание
Большой журнальный столик «Париж» идеально комбинируется с мягкой мебелью, которая представлена в этой серии. В основе находится алюминиевый каркас, который выступает в качестве устойчивой опоры. Мебель представлена в классическом белом цвете.Уличный столик располагает к себе оригинальным оформлением. Он имеет удобную рабочую поверхность, на которой можно разместить еду, напитки или личные вещи. Столешница поддерживается широкими ножками.
Материал столешницы
стекло с напылением "искусственный камень"
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота405 мм
- Вес5 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый, белый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки430 мм
- Глубина упаковки630 мм
- Вес упаковки5 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет