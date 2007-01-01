Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамейка Oasis, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка Oasis
13 оценок
8 790
Товар в корзине. Перейти
Скамейка Oasis - фото 1Скамейка Oasis - фото 2Скамейка Oasis - фото 3Скамейка Oasis - фото 4
NEW

Скамейка Oasis

Артикул: CH-083-581
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1420 мм
  • Вес17.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби
Фотография товара Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби от компании ChiedoCover.
Следующий Урна металлическая Бюджет-2
Фотография товара Урна металлическая Бюджет-2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

— уникальный, ни на что не похожий дизайн;

— обработанное и ошкуренное дерево;

— прочный стальной каркас;

— сборно-разборная конструкция;

— заводское качество изготовления (на современном металлообрабатывающем оборудовании).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1420 мм
  • Вес17.5 кг
  • Материалметалл, массив сосны
  • Цветчерный, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки150 мм
  • Высота упаковки1420 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Скамья Лофт-12 М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-12 М, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Скамья Лофт-12 М

45
Фотография товара Скамья Лофт-12 НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-12 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Скамья Лофт-12 НМ

38
Распродажа
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 79015
25 390 ₽Оптовая цена

Диван пластиковый Net Bench белый

70
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена

Диван пластиковый Net Bench коралловый

62
В наличии 9 шт.
Фотография товара Скамья Велтион от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Велтион, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Скамья Велтион

38
Фотография товара Скамья Гастро, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Гастро, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Скамья Гастро, массив дуба

42
Фотография товара Скамья Грейс, окрашенная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Грейс, окрашенная, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Скамья Грейс, окрашенная

31
Фотография товара Скамья Дания, 2400*570*940, корона коричневая, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Дания, 2400*570*940, корона коричневая, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690

Скамья Дания, 2400*570*940, корона коричневая, каркас бронза

5
Фотография товара Скамья Garif от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Garif, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Скамья Garif

9
New
Фотография товара Скамейка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Скамейка

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Столик парковый «Forest mini» 740 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик парковый «Forest mini» 740 графит, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Столик парковый «Forest mini» 740 графит

32
Фотография товара Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
66 390
Оптовая цена

Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый темно-серый

5
Настоящее фото товара Стол уличный Фьюри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Стол уличный Фьюри

32
Фотография товара Стол пластиковый раздвижной Libeccio от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый раздвижной Libeccio, произведённого компанией ChiedoCover
от55 890
Оптовая цена

Стол пластиковый раздвижной Libeccio

31
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99010
9 890 ₽Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini белый

45
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стол садовый Конвейдиам, круглый, 90 см, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Стол садовый Конвейдиам, круглый, 90 см

39
Фотография товара Стол складной Раунд 120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 120, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стол складной Раунд 120

109
Фотография товара Стол парковый «Forest» 1600 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол парковый «Forest» 1600 мох, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена

Стол парковый «Forest» 1600 мох

36
Фотография товара Гарнитур Холм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Гарнитур Холм, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490
Оптовая цена

Гарнитур Холм

37
Фотография товара Стол садовый Флакс 80, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Флакс 80, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена

Стол садовый Флакс 80, антрацит

31

Другие товары из раздела скамьи

Настоящее фото товара Скамья Аллея, 150 см, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Скамья Аллея, 150 см

38
Распродажа
Настоящее фото товара Скамейка Афина Уни, произведённого компанией ChiedoCover
от19 79021
24 790 ₽Оптовая цена

Скамейка Афина Уни

48
Фотография товара Скамья Julianne от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Julianne, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990

Скамья Julianne

43
Фотография товара Диван пластиковый Net Bench горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена

Диван пластиковый Net Bench горчичный

51
В наличии 8 шт.
Фотография товара Скамейка для сада ИЗ5/3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка для сада ИЗ5/3, произведённого компанией ChiedoCover
34 490
Оптовая цена

Скамейка для сада ИЗ5/3

35
Фотография товара Скамья Вилвуд, 3х-местная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Вилвуд, 3х-местная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Скамья Вилвуд, 3х-местная

35
Настоящее фото товара Антивандальная скамейка Дельта без подлокотников, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от59 790
Оптовая цена

Антивандальная скамейка Дельта без подлокотников, 2000

11
Настоящее фото товара Скамейка чугунная Парковая, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от84 190
Оптовая цена

Скамейка чугунная Парковая, 1500

11
Настоящее фото товара Скамейка бетонная уличная Евро 1 со спинкой, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от43 690
Оптовая цена

Скамейка бетонная уличная Евро 1 со спинкой, красно-серый гранит

5
Фотография товара Скамейка складная Кейт 150, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка складная Кейт 150, белая, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Скамейка складная Кейт 150, белая

26
В наличии 100 шт.

Товар в корзине

Скамейка Oasis
Скамейка Oasis
8 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Столик парковый «Forest mini» 740 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик парковый «Forest mini» 740 графит, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Столик парковый «Forest mini» 740 графит

32
Фотография товара Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
66 390
Оптовая цена

Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый темно-серый

5
Настоящее фото товара Стол уличный Фьюри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Стол уличный Фьюри

32
Фотография товара Стол пластиковый раздвижной Libeccio от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый раздвижной Libeccio, произведённого компанией ChiedoCover
от55 890
Оптовая цена

Стол пластиковый раздвижной Libeccio

31
В наличии 5 шт.

Акции для вас

Новость от 27.07.2022 Новинки на Wildberries для дома и отдыха
Новинки на Wildberries для дома и отдыха

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 09.01.2019 Стул деревянный или на металлокаркасе?
Стул деревянный или на металлокаркасе?

Особенности производства, стиля и эксплуатации разных категорий стульев

Новость от 01.11.2023 Эклюзивно на Чиедо - стильные мягкие стулья
Эклюзивно на Чиедо - стильные мягкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности