Стул-кресло Малибу
Диван Честер черный
Диван Робб
Стол складной Caeno, пластик
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ синий
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, черный/ розовый
Подстолье Фетард, черный
Диван пластиковый Net Bench ментоловый
Диван пластиковый плетеный Olimpo Sofa, антрацит
Диван пластиковый плетеный Olimpo Sofa, белый
Диван пластиковый Coccolona, белый
Диван пластиковый Coccolona, тортора
Диван пластиковый Coccolona, антрацит
Комплект мебели под ротанг LUX 4
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый