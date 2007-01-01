Характеристики товара
Описание
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ PLUS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - крашеное дерево. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 1
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Глубина640 мм
- Высота880 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес39 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасабук
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет