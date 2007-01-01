Характеристики товара
Описание
— уникальный, ни на что не похожий дизайн;
— обработанное и ошкуренное дерево;
— прочный стальной каркас;
— сборно-разборная конструкция;
— заводское качество изготовления (на современном металлообрабатывающем оборудовании)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина645 мм
- Глубина615 мм
- Высота845 мм
- Вес22 кг
- Материалметалл, массив сосны
- Цветчерный, светлое дерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки645 мм
- Высота упаковки845 мм
- Глубина упаковки615 мм
- Объём упаковки0.34 м3
- Изделия стопируютсяНет