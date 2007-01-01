Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамейка Zenith, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка Zenith
7 оценок
9 290
Товар в корзине. Перейти
Скамейка Zenith - фото 1Скамейка Zenith - фото 2Скамейка Zenith - фото 3Скамейка Zenith - фото 4
NEW

Скамейка Zenith

Артикул: CH-083-577
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина645 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота845 мм
  • Вес22 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби
Фотография товара Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби от компании ChiedoCover.
Следующий Урна металлическая Бюджет-2
Фотография товара Урна металлическая Бюджет-2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

— уникальный, ни на что не похожий дизайн;

— обработанное и ошкуренное дерево;

— прочный стальной каркас;

— сборно-разборная конструкция;

— заводское качество изготовления (на современном металлообрабатывающем оборудовании)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина645 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота845 мм
  • Вес22 кг
  • Материалметалл, массив сосны
  • Цветчерный, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки645 мм
  • Высота упаковки845 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Скамья уличная ИЗ11/2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья уличная ИЗ11/2, произведённого компанией ChiedoCover
66 290
Оптовая цена

Скамья уличная ИЗ11/2

48
Фотография товара Скамейка бетонная со спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка бетонная со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена

Скамейка бетонная со спинкой

34
Фотография товара Скамейка «Forest slim» 1600 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка «Forest slim» 1600 графит, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена

Скамейка «Forest slim» 1600 графит

43
Фотография товара Комплект «Street Cafe Mountain» 740 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект «Street Cafe Mountain» 740 мох, произведённого компанией ChiedoCover
68 190
Оптовая цена

Комплект «Street Cafe Mountain» 740 мох

42
Фотография товара Комплект «Cafe №2» 1600 латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект «Cafe №2» 1600 латте, произведённого компанией ChiedoCover
85 390
Оптовая цена

Комплект «Cafe №2» 1600 латте

46
Настоящее фото товара Антивандальная скамейка Дельта без подлокотников, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от32 190
Оптовая цена

Антивандальная скамейка Дельта без подлокотников, 1500

7
Настоящее фото товара Скамейка Французская лоза с подлокотником, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Скамейка Французская лоза с подлокотником, 2000

6
Настоящее фото товара Скамейка бетонная уличная Евро 2 Лайн со спинкой, мрамор шахматка, произведённого компанией ChiedoCover
от84 290
Оптовая цена

Скамейка бетонная уличная Евро 2 Лайн со спинкой, мрамор шахматка

6
Фотография товара Скамья Garif от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Garif, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Скамья Garif

9
Фотография товара Скамья прямая Flow, серо- бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья прямая Flow, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена

Скамья прямая Flow, серо- бежевый

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Зендив, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Зендив, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Стол Зендив, белый

32
Настоящее фото товара Стол садовый Конвейдиам, круглый, 90 см, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Стол садовый Конвейдиам, круглый, 90 см

39
Фотография товара Стол Komo из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Komo из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Стол Komo из искусственного ротанга

8
Фотография товара Стол обеденный большой Flow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный большой Flow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
48 090
Оптовая цена

Стол обеденный большой Flow, оливковый

12
В наличии 1 шт.
Фотография товара Столик парковый «Forest mini» 740 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик парковый «Forest mini» 740 мох, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Столик парковый «Forest mini» 740 мох

32
Настоящее фото товара Стол уличный 1201DP, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Стол уличный 1201DP

49
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол Хаби 150, пропитка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Хаби 150, пропитка, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стол Хаби 150, пропитка

35
Настоящее фото товара Стол уличный Фьюри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Стол уличный Фьюри

32
Фотография товара Стол садовый Флакс 80, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Флакс 80, серый, произведённого компанией ChiedoCover
25 090
Оптовая цена

Стол садовый Флакс 80, серый

38
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, красный

5

Другие товары из раздела скамьи

Фотография товара Скамья Сеттл белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Сеттл белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Скамья Сеттл белый

46
Фотография товара Диван пластиковый Net Bench горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена

Диван пластиковый Net Bench горчичный

51
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена

Диван пластиковый Net Bench антрацит

74
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Скамья Модерн со спинкой, 150 см, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Скамья Модерн со спинкой, 150 см

42
Фотография товара Скамья Аркадиф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Аркадиф, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Скамья Аркадиф

34
Фотография товара Диван городской D5 гранитный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван городской D5 гранитный, произведённого компанией ChiedoCover
82 390
Оптовая цена

Диван городской D5 гранитный

46
Настоящее фото товара Скамейка уличная металлическая Дербент, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Скамейка уличная металлическая Дербент

5
Настоящее фото товара Скамья парковая чугунная Исток, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от71 990
Оптовая цена

Скамья парковая чугунная Исток, 1500

14
Настоящее фото товара Двухместная скамейка Delhi, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Двухместная скамейка Delhi

7
В наличии 7 шт.
Фотография товара Скамья Gantry 160, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Gantry 160, серый, произведённого компанией ChiedoCover
182 890

Скамья Gantry 160, серый

13

Товар в корзине

Скамейка Zenith
Скамейка Zenith
9 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Зендив, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Зендив, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Стол Зендив, белый

32
Настоящее фото товара Стол садовый Конвейдиам, круглый, 90 см, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Стол садовый Конвейдиам, круглый, 90 см

39
Фотография товара Стол Komo из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Komo из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Стол Komo из искусственного ротанга

8
Фотография товара Стол обеденный большой Flow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный большой Flow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
48 090
Оптовая цена

Стол обеденный большой Flow, оливковый

12
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 01.01.2024 Под любой кошелек - Журнальные столики в наличии
Под любой кошелек - Журнальные столики в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 19.05.2023 Столы из керамики, дерева и камня – выбирайте свой стиль!
Столы из керамики, дерева и камня – выбирайте свой стиль!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 14.10.2022 Золотая осень
Золотая осень

Перейдите, чтобы узнать подробности