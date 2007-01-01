Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамейка Meld, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка Meld
10 оценок
14 590
Товар в корзине. Перейти
Скамейка Meld - фото 1Скамейка Meld - фото 2Скамейка Meld - фото 3
NEW

Скамейка Meld

Артикул: CH-083-590
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1410 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота905 мм
  • Вес25 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби
Фотография товара Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби от компании ChiedoCover.
Следующий Урна металлическая Бюджет-2
Фотография товара Урна металлическая Бюджет-2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Садовая скамейка «Осколки» станет отличным дополнением вашего участка, создавая уютную атмосферу для отдыха на свежем воздухе. Она идеально вписывается в любой ландшафт, благодаря стильному и современному дизайну. Изготовленная из высококачественных материалов, данная скамейка отличается прочностью и долговечностью, что позволяет использовать её на улице в любое время года.Скамейка «Осколки» предлагает достаточно места для сидения, что делает её отличным выбором как для семьи, так и для компании друзей. Её комфортная форма и продуманная высота обеспечивают максимальный комфорт во время отдыха. Мягкие линии дизайна гармонично сочетаются с геометрическими элементами, что создает интересный визуальный эффект и придаёт вашей территории уникальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1410 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота905 мм
  • Вес25 кг
  • Материалметалл, массив сосны
  • Цветчерный, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1420 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Скамейка Классик с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Классик с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Скамейка Классик с подлокотниками

31
Фотография товара Скамейка металлическая СП со спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка металлическая СП со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Скамейка металлическая СП со спинкой

46
Настоящее фото товара Скамейка парковая Ажурная чугунная, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от75 090
Оптовая цена

Скамейка парковая Ажурная чугунная, 1500

5
Настоящее фото товара Скамейка чугунная парковая Каир, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от58 790
Оптовая цена

Скамейка чугунная парковая Каир, 2000

10
Настоящее фото товара Скамейка бетонная без спинки Евро-2, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от53 490
Оптовая цена

Скамейка бетонная без спинки Евро-2, красно-серый гранит

6
Настоящее фото товара Скамейка бетонная Евро-1, питерский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Скамейка бетонная Евро-1, питерский гравий

6
Настоящее фото товара Скамейка бетонная уличная Евро 2 Лайн со спинкой, питерский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от84 290
Оптовая цена

Скамейка бетонная уличная Евро 2 Лайн со спинкой, питерский гравий

9
Фотография товара Скамейка складная Samman Van T, коричневый, под дерево, 182*29*42 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка складная Samman Van T, коричневый, под дерево, 182*29*42 см, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Скамейка складная Samman Van T, коричневый, под дерево, 182*29*42 см

10
Фотография товара Скамья прямая Flow, серо- бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья прямая Flow, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена

Скамья прямая Flow, серо- бежевый

7
New
Фотография товара Скамейка Delta от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Delta, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Скамейка Delta

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Раскладной модульный шестиугольный стол-книжка «Эрли» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной модульный шестиугольный стол-книжка «Эрли», произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Раскладной модульный шестиугольный стол-книжка «Эрли»

15
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, красный

5
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39021
7 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый

26
В наличии 154 шт.
Фотография товара Стол Komo из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Komo из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Стол Komo из искусственного ротанга

8
Фотография товара Стол пластиковый Arizona, 900*900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Arizona, 900*900, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Стол пластиковый Arizona, 900*900

10
В наличии 3 шт.
Хит
Фотография товара Стол складной Раунд 180 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, произведённого компанией ChiedoCover
от23 9905
24 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Раунд 180

30
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стол складной Паттерн, темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Паттерн, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Стол складной Паттерн, темное дерево

35
Фотография товара Стол Глит, окрашенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Глит, окрашенный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стол Глит, окрашенный

38
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стол садовый Луми, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Луми, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена

Стол садовый Луми, слоновая кость

33
Фотография товара Стол садовый Тино, табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, табак, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, табак

37

Другие товары из раздела скамьи

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный

44
Настоящее фото товара Скамья Арка, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена

Скамья Арка

40
Настоящее фото товара Скамейка Парабола, произведённого компанией ChiedoCover
от43 090
Оптовая цена

Скамейка Парабола

37
Настоящее фото товара Скамья парковая ИЗ1, произведённого компанией ChiedoCover
42 790
Оптовая цена

Скамья парковая ИЗ1

45
Фотография товара Скамейка парковая «Stone» 1600 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка парковая «Stone» 1600 мох, произведённого компанией ChiedoCover
32 490
Оптовая цена

Скамейка парковая «Stone» 1600 мох

43
Настоящее фото товара Скамейка стальная Монс Филигран, произведённого компанией ChiedoCover
от44 490
Оптовая цена

Скамейка стальная Монс Филигран

35
Настоящее фото товара Скамья металлическая парковая СП, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Скамья металлическая парковая СП, 2000

11
Настоящее фото товара Скамейка бетонная без спинки Евро-2, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
от53 490
Оптовая цена

Скамейка бетонная без спинки Евро-2, габбро диабаз

13
Фотография товара Скамья Stance, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Stance, серый, произведённого компанией ChiedoCover
212 890

Скамья Stance, серый

15
New
Фотография товара Скамейка Scamper от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Scamper, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Скамейка Scamper

14

Товар в корзине

Скамейка Meld
Скамейка Meld
14 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Раскладной модульный шестиугольный стол-книжка «Эрли» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной модульный шестиугольный стол-книжка «Эрли», произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Раскладной модульный шестиугольный стол-книжка «Эрли»

15
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, красный

5
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39021
7 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый

26
В наличии 154 шт.
Фотография товара Стол Komo из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Komo из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Стол Komo из искусственного ротанга

8

Акции для вас

Новость от 01.12.2023 Выбор покупателей - Текстиль для заведения в кратчайшие сроки
Выбор покупателей - Текстиль для заведения в кратчайшие сроки

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.08.2023 Новинка: Стул Fresh
Новинка: Стул Fresh

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 28.02.2023 Современные стулья в наличии
Современные стулья в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности