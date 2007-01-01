Характеристики товара
Описание
Садовая скамейка «Осколки» станет отличным дополнением вашего участка, создавая уютную атмосферу для отдыха на свежем воздухе. Она идеально вписывается в любой ландшафт, благодаря стильному и современному дизайну. Изготовленная из высококачественных материалов, данная скамейка отличается прочностью и долговечностью, что позволяет использовать её на улице в любое время года.Скамейка «Осколки» предлагает достаточно места для сидения, что делает её отличным выбором как для семьи, так и для компании друзей. Её комфортная форма и продуманная высота обеспечивают максимальный комфорт во время отдыха. Мягкие линии дизайна гармонично сочетаются с геометрическими элементами, что создает интересный визуальный эффект и придаёт вашей территории уникальность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1410 мм
- Глубина400 мм
- Высота905 мм
- Вес25 кг
- Материалметалл, массив сосны
- Цветчерный, светлое дерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1420 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет