Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамья Gantry 200, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Скамья Gantry 200, серый
11 оценок
204 990
Товар в корзине. Перейти
Скамья Gantry 200, серый - фото 1Скамья Gantry 200, серый - фото 2
NEW

Скамья Gantry 200, серый

Артикул: CH-082-698
11 оценок
Основные характеристики
  • Вес39 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабук
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Alice, антрацит
Фотография товара Стул пластиковый Alice, антрацит от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Alice, хром, лен
Фотография товара Стул пластиковый Alice, хром, лен от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ PLUS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - крашеное дерево. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 1
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес39 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабук
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Скамья Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Скамья Эконом

31
Настоящее фото товара Скамья Арбат, 200 см, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Скамья Арбат, 200 см

39
Фотография товара Скамья Эфироск, светло серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Эфироск, светло серая, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Скамья Эфироск, светло серая

30
Фотография товара Скамья Тет-а-тет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Тет-а-тет, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Скамья Тет-а-тет

40
Настоящее фото товара Скамья для парка ИЗ11/4, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Скамья для парка ИЗ11/4

33
Настоящее фото товара Скамья парковая ИЗ1, произведённого компанией ChiedoCover
42 790
Оптовая цена

Скамья парковая ИЗ1

45
Фотография товара Скамейка парковая «Stone» 1600 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка парковая «Stone» 1600 графит, произведённого компанией ChiedoCover
32 490
Оптовая цена

Скамейка парковая «Stone» 1600 графит

34
Фотография товара Банкетка Vima от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Vima, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Банкетка Vima

32
Настоящее фото товара Скамейка Классик с подлокотниками, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Скамейка Классик с подлокотниками, 2000

6
Настоящее фото товара Скамейка Французская лоза с подлокотником, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Скамейка Французская лоза с подлокотником, 2000

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол парковый «Forest» 1600 латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол парковый «Forest» 1600 латте, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена

Стол парковый «Forest» 1600 латте

33
Фотография товара Стол Виган, 70х70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Виган, 70х70, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стол Виган, 70х70

45
Фотография товара Париж столик журнальный, малый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Париж столик журнальный, малый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Париж столик журнальный, малый, белый

7
Фотография товара Стол садовый Тино, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, черный

50
Фотография товара Стол садовый Тино, черный, 120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, черный, 120, произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, черный, 120

43
Настоящее фото товара Стол уличный Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Стол уличный Бистро

30
Фотография товара Столик парковый «Forest mini» 740 латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик парковый «Forest mini» 740 латте, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Столик парковый «Forest mini» 740 латте

40
Фотография товара Столик парковый «Forest mini» 740 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик парковый «Forest mini» 740 мох, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Столик парковый «Forest mini» 740 мох

32
Распродажа
Фотография товара Стол Ascent, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ascent, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99022
7 590 ₽Оптовая цена

Стол Ascent, черный

12
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол складной Раунд 150 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, произведённого компанией ChiedoCover
14 19017
16 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Раунд 150

142
В наличии 211 шт.

Другие товары из раздела скамьи

Настоящее фото товара Скамья пластиковая садовая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Скамья пластиковая садовая

47
В наличии 1 шт.
Фотография товара Скамья-глайдер Вортикс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья-глайдер Вортикс, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена

Скамья-глайдер Вортикс

48
Фотография товара Лавка садовая Райт Фито от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лавка садовая Райт Фито, произведённого компанией ChiedoCover
от45 190
Оптовая цена

Лавка садовая Райт Фито

46
Настоящее фото товара Скамья пластиковая, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Скамья пластиковая, синяя

37
Фотография товара Скамья Дания, 2700*570*940, корона коричневая, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Дания, 2700*570*940, корона коричневая, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390

Скамья Дания, 2700*570*940, корона коричневая, каркас бронза

7
Настоящее фото товара Скамья Тифтон, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490

Скамья Тифтон

9
Настоящее фото товара Скамейка бетонная со спинкой Евро-2, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
от55 690
Оптовая цена

Скамейка бетонная со спинкой Евро-2, габбро диабаз

8
Фотография товара Скамья прямая Flow, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья прямая Flow, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена

Скамья прямая Flow, темно- серый

7
Настоящее фото товара Скамья пластиковая, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Скамья пластиковая, коричневая

5
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Скамья Chalice, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Chalice, серый, произведённого компанией ChiedoCover
215 290

Скамья Chalice, серый

6

Товар в корзине

Скамья Gantry 200, серый
Скамья Gantry 200, серый
204 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол парковый «Forest» 1600 латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол парковый «Forest» 1600 латте, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена

Стол парковый «Forest» 1600 латте

33
Фотография товара Стол Виган, 70х70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Виган, 70х70, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стол Виган, 70х70

45
Фотография товара Париж столик журнальный, малый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Париж столик журнальный, малый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Париж столик журнальный, малый, белый

7
Фотография товара Стол садовый Тино, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, черный

50

Акции для вас

Новость от 19.11.2019 Готовимся к Новому году!
Готовимся к Новому году!

Новый год все ближе, а это значит, что приближается пора волшебных скидок.

Новость от 04.03.2024 Стильное решение - Тренд 2024 - экостулья
Стильное решение - Тренд 2024 - экостулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 11.03.2022 Керамический стол с выбором столешницы по вашим размерам
Керамический стол с выбором столешницы по вашим размерам

Перейдите, чтобы узнать подробности