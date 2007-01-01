Характеристики товара
Описание
Удобная классическая садовая софа, или привычнее скамья на 2 человека. Эта софа эконом-класса - абсолютный хит наших продаж благодаря соотношению цена-качество. Небольшой наклон сиденья позволяет вам удобно расположиться, когда вы откидываетесь на спинку. Наклон не дает вам соскользнуть с сиденья даже без опоры ногами. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1120 мм
- Ширина660 мм
- Высота760 мм
- Вес8.9 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1050 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки75 мм
- Вес упаковки9.27 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет