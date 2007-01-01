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Скамья Инебриум

Артикул: CH-015-871
34 оценки
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Характеристики товара

Описание

Удобная классическая садовая софа, или привычнее скамья на 2 человека. Эта софа эконом-класса - абсолютный хит наших продаж благодаря соотношению цена-качество. Небольшой наклон сиденья позволяет вам удобно расположиться, когда вы откидываетесь на спинку. Наклон не дает вам соскользнуть с сиденья даже без опоры ногами. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1120 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота760 мм
  • Вес8.9 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1050 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки75 мм
  • Вес упаковки9.27 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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