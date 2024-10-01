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Сковорода для блинов «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный - фото 1Сковорода для блинов «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный - фото 2

Сковорода для блинов «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный

Артикул: CH-058-997
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина245 мм
  • Высота25 мм
  • Диаметр250 мм
  • Вес0,502 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

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