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Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, черный, металлический - фото 1

Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, черный, металлический

Артикул: CH-058-962
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина410 мм
  • Ширина240 мм
  • Высота70 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0,77 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • ФормаКруглая

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