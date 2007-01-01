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Сковорода, алюминий с антипригарным покрытием - фото 1

Сковорода, алюминий с антипригарным покрытием

Артикул: CH-071-640
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Диаметр200 мм
  • Объем0.8 л
  • Материалалюминий

Отзывы

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