Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Сковорода D260, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Сковорода «Проотель», алюминий литой
Сковорода «Проотель», алюминий литой, пластик
Сковорода, сталь нержавеющая
Сковорода, сталь нержавеющий
Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие
Сковорода «Уитфорд», алюминий литой,сталь нержавеющая, 2л
Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, металлический, черный
Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие
Сковорода сталь нержавеющая, антипригарным покрытием
Сковорода дно-сэндвич сталь нержавеющая, антипригарным покрытием
Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая, графитовый, черный
Сковорода-гриль «Проотель» квадратная со складной ручкой алюминий литой, пластик, черный
Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластик
Сковорода сталь нержавеющая, тефлон, черный, металлический
Сковорода «Вок» «Уитфорд» алюминий литой,сталь нержавеющая 3,5л., графитовый, черный
Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л черный, металлический
Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,6л черный, металлический
Сковорода 3-х слойная медь, сталь нержавеющая, алюминий
Сковорода «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л графитный, черный
Сковорода для блинов «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный
Сковорода-гриль (индукция) алюминий литой,титан, черный
Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластиковый
Сковорода медь,олово, медный, стальной
Сковорода-гриль прямоугольный «Проотель» алюминий литой, пластик, черный
Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластик
Сковорода, трёх слойная медь, сталь нержавеющая, алюминий
Сковорода для блинов голубая сталь, серый
Сковорода (индукция) алюминий литой, тефлон, черный
Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный
Сковорода «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 3л, графитовый, черный
Сковорода для блинов «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный
Сковорода для блинов алюминий литой, тефлон, черный
Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, черный, металлический
Сковорода для блинов, алюминий литой, тефлон, черный
Сковорода «Блэк плюс» алюминий литой, тефлон, черный
Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, металлический
Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластиковая
Сковорода профессиональная алюминиевая, тефлон, серебряный, черный
Сковорода «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный, металлический
Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, синий, черный
Сковорода для блинов голубая сталь, металлический
Сковорода нержавеющая сталь, тефлон, черный, металлический
Сковорода-гриль «Блэк плюс» алюминий литой, тефлон
Сковорода «Гранито» алюминий литой, черный
Сковорода алюминий литой, тефлон
Сковорода трехслойная сталь,антипригарное покрытие, металлический, черный
Сковорода «Д.Грин» алюминий литой, зеленый
Сковорода для блинов алюминий, тефлон, серебряный, черный
Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, черный, синий
Сковорода индукционная, алюминий литой, тефлон, черный
Сковорода алюминиевая, покрытие антипригарное, серебряный, черный
Сковорода тефлон, сталь нержавеющая, металлический, черный
Сковорода-гриль алюминий литой, дерево, черный
Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминиевая, тефлон, синий, черный
Сковорода алюминиевая, тефлон, черный, серебряный
Сковорода алюминиевая, покрытие антипригарное, черный, серебряный