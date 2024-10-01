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Сковорода «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л графитный, черный - фото 1Сковорода «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л графитный, черный - фото 2Сковорода «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л графитный, черный - фото 3Сковорода «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л графитный, черный - фото 4

Сковорода «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л графитный, черный

Артикул: CH-058-984
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Диаметр180 мм
  • Вес0,35 кг
  • Объем800 л
  • Материалалюминий, нержавеющая сталь
  • Цветчерный

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