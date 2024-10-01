Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота45 мм
- Диаметр200 мм
- Вес0,698 кг
- Материалалюминий, нержавеющая сталь
- Цветбежевый
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Сковорода, сталь нержавеющая
Сковорода «Уитфорд», алюминий литой,сталь нержавеющая, 2л
Сковорода сталь нержавеющая, антипригарным покрытием
Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л черный, металлический
Сковорода «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л графитный, черный
Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие
Сковорода дно-сэндвич сталь нержавеющая, антипригарным покрытием
Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластик
Сковорода 3-х слойная медь, сталь нержавеющая, алюминий
Сковорода для блинов «Клас Шеф+» алюминий, антипригарное покрытие, черный
Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластиковый
Сковорода медь,олово, медный, стальной
Сковорода (индукция) алюминий литой, тефлон, черный
Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный
Сковорода «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 3л, графитовый, черный
Сковорода, сталь нержавеющая
Сковорода «Уитфорд», алюминий литой,сталь нержавеющая, 2л
Сковорода сталь нержавеющая, антипригарным покрытием
Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,8л черный, металлический