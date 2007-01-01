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Сковорода порционная для комплимента «Бель Кузин» фарфор - фото 1

Сковорода порционная для комплимента «Бель Кузин» фарфор

Артикул: CH-062-653
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина75 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

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