Товар в корзине. Перейти
Блюдо для запекания «Эйвбери блю» керамика - фото 1

Блюдо для запекания «Эйвбери блю» керамика

Артикул: CH-062-397
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо для запекания с ручками «Пастораль»
Фотография товара Блюдо для запекания с ручками «Пастораль» от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо для запекания прямоугольное «Крафт Терракота» фарфор
Фотография товара Блюдо для запекания прямоугольное «Крафт Терракота» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина240 мм
  • Объем0,6 л
  • Материалкерамика
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела формы для запекания

Товар в корзине

Блюдо для запекания «Эйвбери блю» керамика
Блюдо для запекания «Эйвбери блю» керамика
от 1 390
В корзине

С этим товаром покупают