Товар в корзине. Перейти
Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 18 см, стальной - фото 1

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 18 см, стальной

Артикул: CH-058-657
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 20 см, серебристый
Фотография товара Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 20 см, серебристый от компании ChiedoCover.
Следующий Сито-конус, сталь нержавеющая, 36,5 см, металлическая
Фотография товара Сито-конус, сталь нержавеющая, 36,5 см, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина180 мм
  • Диаметр70 мм
  • Вес0,20 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Нож для колки льда «Хандзо Айс Катана» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож для колки льда «Хандзо Айс Катана» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290

Нож для колки льда «Хандзо Айс Катана» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый

5
В наличии
Настоящее фото товара Гастроемкость термостойкая, пластик, 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 230

Гастроемкость термостойкая, пластик, 0.6л

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*» , произведённого компанией ChiedoCover
от210

Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*»

11
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая

11
В наличии 180 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380, произведённого компанией ChiedoCover
от4 110

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380

7
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Кунстверк» фарфор 0,6 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» фарфор 0,6 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» фарфор 0,6 л, белый

12
В наличии 1244 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка квадратная фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0706
2 190 ₽Оптовая цена

Тарелка квадратная фарфор

5
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь, 9,75л, произведённого компанией ChiedoCover
от11 450

Кастрюля без крышки, сталь, 9,75л

7
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи, глубина 100мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи, глубина 100мм, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, глубина 100мм

11
В наличии 288 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от810
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна

12
В наличии 123 шт.

Другие товары из раздела кухонные сита

Настоящее фото товара Сито-конус, сталь нержавеющая, 23 см, металлическая, с ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 130

Сито-конус, сталь нержавеющая, 23 см, металлическая, с ручкой

15
В наличии
Фотография товара Сито с ручкой, «Пьюр», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сито с ручкой, «Пьюр», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от400

Сито с ручкой, «Пьюр», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый

15
В наличии 75 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 16 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 16 см, серебристый

13
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Сито-дозатор для сахарной пудры, сталь нержавеющая, 9 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 770

Сито-дозатор для сахарной пудры, сталь нержавеющая, 9 см, серебристый

13
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, «Проотель», сталь нержавеющая, 68 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 160

Сито для муки, «Проотель», сталь нержавеющая, 68 мм, металлическая

12
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 34 см, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 34 см, стальной

6
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 35 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от940

Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 35 см, металлическая

14
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 35 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990

Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 35 см, серебристый

6
В наличии
Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, пластик, 18 см, металлический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 560

Дуршлаг, сталь нержавеющая, пластик, 18 см, металлический, черный

15
В наличии
Настоящее фото товара Сито для муки, ячейки 2,0*2,0, сталь нержавеющая, 85 мм, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 470

Сито для муки, ячейки 2,0*2,0, сталь нержавеющая, 85 мм, металлический

5
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 18 см, стальной
Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 18 см, стальной
от 180
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Нож для колки льда «Хандзо Айс Катана» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож для колки льда «Хандзо Айс Катана» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290

Нож для колки льда «Хандзо Айс Катана» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый

5
В наличии
Настоящее фото товара Гастроемкость термостойкая, пластик, 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 230

Гастроемкость термостойкая, пластик, 0.6л

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*» , произведённого компанией ChiedoCover
от210

Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*»

11
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая

11
В наличии 180 шт.