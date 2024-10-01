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Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 220 мм, черный - фото 1Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 220 мм, черный - фото 2

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 220 мм, черный

Артикул: CH-058-566
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мелкая сетка, антипригарное покрытие с ручкой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина220 мм
  • Высота45 мм
  • Диаметр100 мм
  • Вес0,34 кг
  • Цветчерный

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