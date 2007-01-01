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Валенсия диван из искусственного ротанга трехместный, бронзовый - фото 1Валенсия диван из искусственного ротанга трехместный, бронзовый - фото 2
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Валенсия диван из искусственного ротанга трехместный, бронзовый

Артикул: CH-077-133
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Ницца диван из искусственного ротанга трехместный, серый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Валенсия диван из искусственного ротанга трехместный, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван «Валенсия» подходит для размещения сразу трех персон. Его основа из прочного алюминиевого каркаса.Ручное круглое плетение является основным декоративным элементом мебели. Оно выполнено из искусственного ротанга в бронзовом цвете.В комплекте с трехместным диваном идут мягкие подушки для комфортного расположения. Чехлы съёмные бежевого цвета из высококлассного полиэстера с плотностью 300гр/м2. Защитные свойства ткани усиливаются при помощи влагоотталкивающей пропитки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2020 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота800 мм
  • Вес33 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбронза
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Глубина упаковки2050 мм
  • Вес упаковки36 кг
  • Объём упаковки1.53 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Валенсия диван из искусственного ротанга трехместный, бронзовый
Валенсия диван из искусственного ротанга трехместный, бронзовый
119 490
В корзине

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