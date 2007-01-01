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Валенсия диван из искусственного ротанга трехместный, соломенный - фото 1Валенсия диван из искусственного ротанга трехместный, соломенный - фото 2
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Валенсия диван из искусственного ротанга трехместный, соломенный

Артикул: CH-077-091
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван «Валенсия» подходит для размещения сразу трех персон. Его основа из прочного алюминиевого каркаса. Ручное круглое плетение является основным декоративным элементом мебели. Оно выполнено из искусственного ротанга в соломенном цвете.В комплекте с трехместным диваном идут мягкие подушки для комфортного расположения. Чехлы съёмные бежевого цвета из высококлассного полиэстера с плотностью 300гр/м2. Защитные свойства ткани усиливаются при помощи влагоотталкивающей пропитки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2020 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота800 мм
  • Вес33 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Глубина упаковки2050 мм
  • Вес упаковки36 кг
  • Объём упаковки1.53 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Валенсия диван из искусственного ротанга трехместный, соломенный
Валенсия диван из искусственного ротанга трехместный, соломенный
119 490
В корзине

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