Характеристики товара
Описание
Диван «Валенсия» подходит для размещения сразу трех персон. Его основа из прочного алюминиевого каркаса.Ручное круглое плетение является основным декоративным элементом мебели. Оно выполнено из искусственного ротанга в сером цвете.В комплекте с трехместным диваном идут мягкие подушки для комфортного расположения. Чехлы съёмные бежевого цвета из высококлассного полиэстера с плотностью 300гр/м2. Защитные свойства ткани усиливаются при помощи влагоотталкивающей пропитки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2020 мм
- Глубина850 мм
- Высота800 мм
- Вес33 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки860 мм
- Глубина упаковки2050 мм
- Вес упаковки36 кг
- Объём упаковки1.53 м3
- Изделия стопируютсяНет