Товар в корзине. Перейти
Сотейник, сталь нержавеющая, 2,4 л, 95 мм, металлическая - фото 1Сотейник, сталь нержавеющая, 2,4 л, 95 мм, металлическая - фото 2Сотейник, сталь нержавеющая, 2,4 л, 95 мм, металлическая - фото 3

Сотейник, сталь нержавеющая, 2,4 л, 95 мм, металлическая

Артикул: CH-058-976
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 1,6 л, 180 мм, металлическая
Фотография товара Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 1,6 л, 180 мм, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Сотейник, сталь нержавеющая, 1,3 л, 367 мм, металлическая
Фотография товара Сотейник, сталь нержавеющая, 1,3 л, 367 мм, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота95 мм
  • Диаметр180 мм
  • Вес0,994 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож для устриц «Тутти» сталь нержавеющая, пластик, длина 150, произведённого компанией ChiedoCover
от1 160

Нож для устриц «Тутти» сталь нержавеющая, пластик, длина 150

5
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для торта , произведённого компанией ChiedoCover
от360

Щипцы для торта

11
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 340мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 780

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 340мм

10
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный для сашими сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 930

Нож кухонный для сашими сталь нержавеющая, дерево

5
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши «Пунто Бьянка», произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена

Блюдо для суши «Пунто Бьянка»

13
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Идиллия» фарфор 0,55 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Салатник «Идиллия» фарфор 0,55 л, белый

6
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы универсальные «Проотель» черная ручка сталь нержавеющая, Поливинилхлорид, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Щипцы универсальные «Проотель» черная ручка сталь нержавеющая, Поливинилхлорид

10
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Лопатка изогнутая для гриля, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Лопатка изогнутая для гриля, сталь нержавеющая

12
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый сталь нержавеющий, пластик, серебристый, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
от410

Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый сталь нержавеющий, пластик, серебристый, бордо

13
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1603
1 190 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй»

11
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела сотейники

Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 2л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 130

Сотейник, сталь нержавеющая, 2л

9
В наличии 104 шт.
Настоящее фото товара Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, 5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 140

Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, 5л

11
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Сотейник «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 170

Сотейник «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая

5
В наличии 60 шт.
Фотография товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 4 л, 11 см, графитовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 4 л, 11 см, графитовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 360

Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 4 л, 11 см, графитовый, черный

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, 3-х слойный, сталь, 1,5 л, 370 мм, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Сотейник, 3-х слойный, сталь, 1,5 л, 370 мм, металлический

5
В наличии
Настоящее фото товара Сотейник, 3-х слойный, сталь, 2 л, 389 мм, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от6 820

Сотейник, 3-х слойный, сталь, 2 л, 389 мм, металлический

6
В наличии 5 шт.
Фотография товара Сотейник, сталь нержавеющая, 1,7 л, 85 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 1,7 л, 85 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8 120

Сотейник, сталь нержавеющая, 1,7 л, 85 мм

9
В наличии 2 шт.
Фотография товара Сотейник, сталь нержавеющая, 30 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 30 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 170

Сотейник, сталь нержавеющая, 30 см, металлическая

7
В наличии 9 шт.
Фотография товара Сотейник, «Клас Шеф», алюминиевый, 85 мм, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, «Клас Шеф», алюминиевый, 85 мм, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от6 370

Сотейник, «Клас Шеф», алюминиевый, 85 мм, металлический

6
В наличии 4 шт.
Фотография товара Сотейник «Винум», алюминий литой, бакелит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник «Винум», алюминий литой, бакелит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 180

Сотейник «Винум», алюминий литой, бакелит

11
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Сотейник, сталь нержавеющая, 2,4 л, 95 мм, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 2,4 л, 95 мм, металлическая
от 8 700
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож для устриц «Тутти» сталь нержавеющая, пластик, длина 150, произведённого компанией ChiedoCover
от1 160

Нож для устриц «Тутти» сталь нержавеющая, пластик, длина 150

5
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для торта , произведённого компанией ChiedoCover
от360

Щипцы для торта

11
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 340мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 780

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 340мм

10
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный для сашими сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 930

Нож кухонный для сашими сталь нержавеющая, дерево

5
В наличии 13 шт.