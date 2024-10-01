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Сотейник, сталь нержавеющая, 2,5 л, 205 мм, металлический - фото 1

Сотейник, сталь нержавеющая, 2,5 л, 205 мм, металлический

Артикул: CH-059-044
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина405 мм
  • Ширина205 мм
  • Высота80 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0,976 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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