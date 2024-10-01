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Сотейник «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая - фото 1

Сотейник «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-948
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр180 мм
  • Вес0.570 кг
  • Объем2 л
  • Материалалюминий, нержавеющая сталь
  • Цветчерный

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