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Сотейник, сталь нержавеющая, 1,3 л, 367 мм, металлическая - фото 1Сотейник, сталь нержавеющая, 1,3 л, 367 мм, металлическая - фото 2

Сотейник, сталь нержавеющая, 1,3 л, 367 мм, металлическая

Артикул: CH-058-979
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина367 мм
  • Высота73 мм
  • Диаметр160 мм
  • Вес0,632 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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