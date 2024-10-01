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Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 1 л, 7 см, графитовый, черный - фото 1Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 1 л, 7 см, графитовый, черный - фото 2Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 1 л, 7 см, графитовый, черный - фото 3Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 1 л, 7 см, графитовый, черный - фото 4Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 1 л, 7 см, графитовый, черный - фото 5

Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 1 л, 7 см, графитовый, черный

Артикул: CH-058-964
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота70 мм
  • Диаметр140 мм
  • Вес0,390 кг
  • Материалалюминий, нержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

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