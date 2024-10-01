Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота80 мм
- Диаметр160 мм
- Вес0,485 кг
- Материалалюминий, нержавеющая сталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 250мл
Тарелка глубокая «Вавилон»
Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая
Салатник, сталь, 2,5л
Емкость для льда с щипцами полипропилен 1,3 л, металлический
Вилка столовая «Лаццо»
Вилка столовая «Сибарис»
Нож для колки льда «Пробар Премиум Оникс» сталь нержавеющая, серебристый
Линейка барная «Пинч энд Дроп»
Набор барный «Пробар», серебристый
Сотейник без крышки, дно-сэндвич
Сотейник без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Сотейник с крышкой, 3-х слойный, медь, сталь нержавеющая, алюминиевый, 2 л, 85 мм
Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 1,6 л, 180 мм, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 1,3 л, 367 мм, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 150 мл, 45 мм, металлическая
Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 1,1 л, 75 мм, металлическая
Сотейник без крышки, сталь, 52 см, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 5,5 л, 50 см, металлическая
Сотейник «Винум», алюминий литой, бакелит