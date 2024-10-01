Товар в корзине. Перейти
Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющий, 1,5 л, 8 см, графитовый, черный - фото 1Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющий, 1,5 л, 8 см, графитовый, черный - фото 2Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющий, 1,5 л, 8 см, графитовый, черный - фото 3Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющий, 1,5 л, 8 см, графитовый, черный - фото 4Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющий, 1,5 л, 8 см, графитовый, черный - фото 5

Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющий, 1,5 л, 8 см, графитовый, черный

Артикул: CH-058-983
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный
Фотография товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сотейник, сталь нержавеющая, 1,9 л, 369 мм, металлическая
Фотография товара Сотейник, сталь нержавеющая, 1,9 л, 369 мм, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота80 мм
  • Диаметр160 мм
  • Вес0,485 кг
  • Материалалюминий, нержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
от680

Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 250мл

15
В наличии 430 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Вавилон», произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Вавилон»

5
В наличии 87 шт.
Фотография товара Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от640

Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая

8
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Салатник, сталь, 2,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 470

Салатник, сталь, 2,5л

8
В наличии
Настоящее фото товара Емкость для льда с щипцами полипропилен 1,3 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от5 680

Емкость для льда с щипцами полипропилен 1,3 л, металлический

15
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Лаццо» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Лаццо», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4404
1 490 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Лаццо»

5
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Сибарис», произведённого компанией ChiedoCover
от38023
490 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Сибарис»

6
В наличии 120 шт.
Фотография товара Нож для колки льда «Пробар Премиум Оникс» сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож для колки льда «Пробар Премиум Оникс» сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 470

Нож для колки льда «Пробар Премиум Оникс» сталь нержавеющая, серебристый

13
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Пинч энд Дроп» , произведённого компанией ChiedoCover
от240

Линейка барная «Пинч энд Дроп»

13
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Набор барный «Пробар», серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 050

Набор барный «Пробар», серебристый

15
В наличии 44 шт.

Другие товары из раздела сотейники

Настоящее фото товара Сотейник без крышки, дно-сэндвич, произведённого компанией ChiedoCover
от2 100

Сотейник без крышки, дно-сэндвич

12
В наличии 87 шт.
Настоящее фото товара Сотейник без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 710

Сотейник без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая

8
В наличии 126 шт.
Настоящее фото товара Сотейник с крышкой, 3-х слойный, медь, сталь нержавеющая, алюминиевый, 2 л, 85 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 570

Сотейник с крышкой, 3-х слойный, медь, сталь нержавеющая, алюминиевый, 2 л, 85 мм

12
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 1,6 л, 180 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 610

Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 1,6 л, 180 мм, металлическая

14
В наличии 9 шт.
Фотография товара Сотейник, сталь нержавеющая, 1,3 л, 367 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 1,3 л, 367 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 610

Сотейник, сталь нержавеющая, 1,3 л, 367 мм, металлическая

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 150 мл, 45 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от720

Сотейник, сталь нержавеющая, 150 мл, 45 мм, металлическая

8
В наличии 61 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 1,1 л, 75 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 800

Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 1,1 л, 75 мм, металлическая

15
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Сотейник без крышки, сталь, 52 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 130

Сотейник без крышки, сталь, 52 см, металлическая

5
В наличии 10 шт.
Фотография товара Сотейник, сталь нержавеющая, 5,5 л, 50 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 5,5 л, 50 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 670

Сотейник, сталь нержавеющая, 5,5 л, 50 см, металлическая

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Сотейник «Винум», алюминий литой, бакелит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник «Винум», алюминий литой, бакелит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 180

Сотейник «Винум», алюминий литой, бакелит

11
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющий, 1,5 л, 8 см, графитовый, черный
Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющий, 1,5 л, 8 см, графитовый, черный
от 1 660
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
от680

Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 250мл

15
В наличии 430 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Вавилон», произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Вавилон»

5
В наличии 87 шт.
Фотография товара Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от640

Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая

8
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Салатник, сталь, 2,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 470

Салатник, сталь, 2,5л

8
В наличии