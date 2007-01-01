Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Табурет Ретро полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет Ретро полубарный
7 оценок
2 290
Табурет Ретро полубарный - фото 1Табурет Ретро полубарный - фото 2Табурет Ретро полубарный - фото 3Табурет Ретро полубарный - фото 4Табурет Ретро полубарный - фото 5
NEW

Табурет Ретро полубарный

Артикул: CH-081-903
7 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, светлое дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

