Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Соусник очаровывает своей элегантной простотой и мягкими извилистыми линиями. Его гладкая поверхность и изящная форма делают его идеальным дополнением к любому столу.
Соусник изготовлен из прочного фарфора белого цвета: изделия из такого надежного материала устойчивы к повреждениям, долго сохраняют товарный вид. Соусник имеет круглую вытянутую форму. Диаметр соусника составляет 65 мм, высота – 55 мм. Вместительность – 120 мл. Такие пропорции обеспечивают удобную подачу соусов и приправ.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота55 мм
- Диаметр65 мм
- Вес0,105 кг
- Объем0,12 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт