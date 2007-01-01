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Соусник «Эггшелл» фарфор 120 мл, белый - фото 1Соусник «Эггшелл» фарфор 120 мл, белый - фото 2Соусник «Эггшелл» фарфор 120 мл, белый - фото 3

Соусник «Эггшелл» фарфор 120 мл, белый

Артикул: CH-062-784
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Соусник очаровывает своей элегантной простотой и мягкими извилистыми линиями. Его гладкая поверхность и изящная форма делают его идеальным дополнением к любому столу.


Соусник изготовлен из прочного фарфора белого цвета: изделия из такого надежного материала устойчивы к повреждениям, долго сохраняют товарный вид. Соусник имеет круглую вытянутую форму. Диаметр соусника составляет 65 мм, высота – 55 мм. Вместительность – 120 мл. Такие пропорции обеспечивают удобную подачу соусов и приправ.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр65 мм
  • Вес0,105 кг
  • Объем0,12 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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