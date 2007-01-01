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Сливочник «Ирис» фарфор 90 мл, синий, золотой - фото 1Сливочник «Ирис» фарфор 90 мл, синий, золотой - фото 2Сливочник «Ирис» фарфор 90 мл, синий, золотой - фото 3

Сливочник «Ирис» фарфор 90 мл, синий, золотой

Артикул: CH-062-810
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,09 л
  • Материалфарфор
  • Цветсиний, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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