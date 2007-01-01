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Соусник «Кунстверк» фарфор 50 мл, черный - фото 1

Соусник «Кунстверк» фарфор 50 мл, черный

Артикул: CH-062-691
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Соусник «Кунстверк» замечательно смотрится на столе, если планируется стилизованная сервировка. Посуда из качественного фарфора в стильном черном цвете напоминает изделия из темного мрамора. При этом выбор в пользу столь качественного материала позволяет гарантировать долговечность изделия.


Соусник имеет форму пиалы небольшого размера. Его высота 35 мм, а диаметр всего 6 см. Объем 50 мл. Серия выполнена в лаконичном дизайне, поэтому она отлично сочетается как с темной посудой, так и с белыми сервизами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота35 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,056 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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