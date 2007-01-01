Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Соусник «Кунстверк» замечательно смотрится на столе, если планируется стилизованная сервировка. Посуда из качественного фарфора в стильном черном цвете напоминает изделия из темного мрамора. При этом выбор в пользу столь качественного материала позволяет гарантировать долговечность изделия.
Соусник имеет форму пиалы небольшого размера. Его высота 35 мм, а диаметр всего 6 см. Объем 50 мл. Серия выполнена в лаконичном дизайне, поэтому она отлично сочетается как с темной посудой, так и с белыми сервизами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота35 мм
- Диаметр60 мм
- Вес0,056 кг
- Объем0,05 л
- Материалфарфор
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт