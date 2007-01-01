Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Изделие имеет белый цвет и классическую круглую форму, поэтому хорошо сочетается с тарелками и чайными чашками при сервировке стола. По периметру товара выполнен минималистичный декор в виде граней. В описании производитель указывает, что объем чашки 200 мл, высота 48 мм, диаметр 82 мм. Столовую посуду можно мыть вручную или вместе с другими керамическими товарами в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота48 мм
- Диаметр82 мм
- Вес0,144 кг
- Объем0,2 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт