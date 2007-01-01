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Соусник «Кунстверк» фарфор 200 мл, белый - фото 1

Соусник «Кунстверк» фарфор 200 мл, белый

Артикул: CH-062-780
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Изделие имеет белый цвет и классическую круглую форму, поэтому хорошо сочетается с тарелками и чайными чашками при сервировке стола. По периметру товара выполнен минималистичный декор в виде граней. В описании производитель указывает, что объем чашки 200 мл, высота 48 мм, диаметр 82 мм. Столовую посуду можно мыть вручную или вместе с другими керамическими товарами в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота48 мм
  • Диаметр82 мм
  • Вес0,144 кг
  • Объем0,2 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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