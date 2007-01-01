Товар в корзине. Перейти
Соусник сталь нержавеющая 63 мл, металлический - фото 1Соусник сталь нержавеющая 63 мл, металлический - фото 2

Соусник сталь нержавеющая 63 мл, металлический

Артикул: CH-062-828
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Соусник фарфор 150 мл, белый
Фотография товара Соусник фарфор 150 мл, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Соусник «Симплисити» фарфор 127 мл, белый
Фотография товара Соусник «Симплисити» фарфор 127 мл, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр75 мм
  • Вес0,03 кг
  • Объем0,063 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела соусники

Товар в корзине

Соусник сталь нержавеющая 63 мл, металлический
Соусник сталь нержавеющая 63 мл, металлический
от 820
900 ₽
В корзине

С этим товаром покупают